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Євросоюз відправить Україні півтисячі генераторів

П'ятниця 22 грудня 2023 18:14
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Євросоюз відправить Україні півтисячі генераторів Архівне фото: Євросоюз відправить Україні півтисячі генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз передасть Україні 500 генераторів для зміцнення енергетичної стійкості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.

"Тривалі жорстокі атаки з боку Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру крихкою. Незважаючи на зусилля місцевої влади, за рік відновити всі зруйновані електромережі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генератори потужністю від невеликих 12,5 кВА до великих 1000 кВА, розгорнуті з резервів ЄС для екстреного порятунку, розміщених у Польщі, здатні постачати енергією цілі лікарні в разі вимкнення електроенергії.

Фінансова вартість 500 електрогенераторів, що відправляються в Україну, становить 16,5 млн євро.

Загалом Україна отримала від ЄС 5 500 генераторів

Генератори будуть передані різним українським міністерствам. Мета полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання електроенергії в холодні й темні місяці, а також підтримувати в робочому стані життєво важливі служби, такі як лікарні, очисні споруди та теплові станції.

Наприклад, 40 із 500 генераторів призначені для шкіл.

Разом із цим новим розгортанням в Україну було відправлено понад 5500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС, що містить пропозиції від держав-членів і 2178 із власних резервних запасів ЄС, які слугують додатковим рівнем захисту.

Крім генераторів, ЄС постачає в Україну інші життєво важливі енергоносії, як-от трансформатори, автотрансформатори, високовольтне обладнання та світлодіодні лампи.

Удари РФ по енергетиці України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Як попереджають військові, російські окупанти накопичують ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Детальніше про те, чи буде блекаут в Україні, та що говорить влада про можливі графіки та відключення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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