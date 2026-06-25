Рада ЄС продовжила антиросійські санкції ще на рік

Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила дію економічних санкцій проти Росії. Обмеження залишатимуться чинними щонайменше до 31 липня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Раду ЄС.

"Це рішення було ухвалене після засідання Європейської Ради 18-19 червня 2026 року, на якому лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на дванадцять місяців", - сказано в повідомленні.

У Раді ЄС нагадали, що перші економічні антиросійські санкції запровадили ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ці заходи суттєво розширили. Відтоді європейський блок ухвалив уже 20 пакетів санкцій проти країни-агресорки.

Обмежувальні заходи б'ють по ключових секторах російської економіки. Зокрема, йдеться про торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення.

Санкції включають заборону на морський імпорт російської сирої нафти та деяких нафтопродуктів до Європи. Обмеження стосуються низки фінансових установ, постачальників криптопослуг у РФ та третіх державах, а також блокують роботу російських пропагандистських медіа на території ЄС.

"ЄС збереже чинні заходи та готовий вжити додаткових заходів, доки РФ продовжуватиме свої незаконні дії та порушення основоположних норм міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили", - наголосили у Раді ЄС.