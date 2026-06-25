Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Европейского Союза еще на год продлил действие экономических санкций против России. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 31 июля 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Совета ЕС.
"Это решение было принято после заседания Европейского Совета 18-19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на двенадцать месяцев", - говорится в сообщении.
В Совете ЕС напомнили, что первые экономические антироссийские санкции были введены еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения в Украину эти меры значительно расширили. С того времени европейский блок принял уже 20 пакетов санкций против страны-агрессора.
Ограничительные меры бьют по ключевым секторам российской экономики. В частности, речь идет о торговле, финансах, энергетике и технологиях двойного назначения.
Санкции включают запрет на морской импорт российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов в Европу. Ограничения касаются ряда финансовых учреждений, поставщиков криптоуслуг в РФ и третьих странах, а также блокируют работу российских пропагандистских медиа на территории ЕС.
"ЕС сохранит действующие меры и готов принять дополнительные меры, пока РФ будет продолжать свои незаконные действия и нарушения основополагающих норм международного права, включая, в частности, запрет на применение силы", - подчеркнули в Совете ЕС.
Напомним, Еврокомиссия обнародовала детали 21-го пакета санкций, который предусматривает новые ограничения для российских компаний и россиян, в том числе по въезду на территорию европейских государств.
Кроме того, санкции охватят финансовый сектор РФ, операции с криптовалютными активами и торговую деятельность. Впервые в санкционный список также планируют включить российскую рыболовную отрасль.