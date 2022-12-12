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Рада ЄС погодилася збільшити на 2 млрд євро фонд, який допомагає Україні зброєю

Фото: Єврорада погодилася збільшити європейський фонд миру на 2 млрд євро (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Рада ЄС сьогодні, 12 грудня, погодила рішення про збільшення фінансування європейського фонду миру. Йдеться про суму в 2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроради.

Міністри країн ЄС вирішили збільшити фінансову стелю на 2 млрд євро у 2023 році з можливістю подальшого збільшення. До 2027 року фінансова стеля становитиме до 5,5 млрд євро (у цінах 2018 року).

глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Остаточне рішення про збільшення фонду буде прийняте на початку 2023 року.

Чому цей крок важливий для України

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року. Саме через нього країни ЄС надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання.

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, що фонд миру має сталий бюджет на період 2021-2027 років у розмірі 5,7 млрд євро. З цих коштів Україні отримала допомогу на 2,6 млрд євро. За його словами, ця сума у майбутньому може збільшитися.

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