Совет ЕС согласился увеличить на 2 млрд евро фонд, который помогает Украине оружием

Министры стран ЕС решили увеличить финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения. К 2027 году финансовый потолок составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Окончательное решение об увеличению фонда будет принято в начале 2023 года.

Почему этот шаг важен для Украины

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина объяснил, что у фонда мира постоянный бюджет на период 2021-2027 годов в размере 5,7 млрд евро. Из этих средств Украина получила помощь на 2,6 млрд евро. По его словам, эта сумма в будущем может увеличиться.

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