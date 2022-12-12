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Совет ЕС согласился увеличить на 2 млрд евро фонд, который помогает Украине оружием

Фото: Евросовет согласился увеличить европейский фонд мира на 2 млрд евро (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Совет ЕС сегодня, 12 декабря, согласовал решение об увеличении финансирования европейского фонда мира. Речь идет о сумме в 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Министры стран ЕС решили увеличить финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения. К 2027 году финансовый потолок составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Окончательное решение об увеличению фонда будет принято в начале 2023 года.

Почему этот шаг важен для Украины

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина объяснил, что у фонда мира постоянный бюджет на период 2021-2027 годов в размере 5,7 млрд евро. Из этих средств Украина получила помощь на 2,6 млрд евро. По его словам, эта сумма в будущем может увеличиться.

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