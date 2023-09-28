Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців з України: терміни

Рада Європейського союзу погодилась продовжити тимчасовий захист українських біженців з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.

"З метою забезпечення визначеності для понад 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які тікають від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року", - пише пресслужба.

Що таке тимчасовий захист

Механізм було активовано 4 березня 2022 року, через кілька днів з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. Зокрема його автоматично було продовжено на один рік.

Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому. Мета механізму полягає в зменшені тиску на національну систему притулку й дозволити біженцям користуватись гармонізованими правами по всьому ЄС. Зокрема права включають:

проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медична допомога;

соціальна допомога;

доступ до освіти для дітей.

"Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада повинна буде офіційно ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як відбудеться юридична перевірка та переклад документа всіма мовами ЄС", - додає пресслужба.