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Совет ЕС согласовал продление временной защиты для беженцев из Украины: сроки

Четверг 28 сентября 2023 18:50
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Совет ЕС согласовал продление временной защиты для беженцев из Украины: сроки Фото: Совет ЕС согласовал продление временно защиты для беженцев из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет Европейского союза согласился продлить временную защиту украинских беженцев с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.

"С целью обеспечения определенности для более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года", - пишет пресс-служба.

Что такое временная защита

Механизм был активирован 4 марта 2022 года, через несколько дней с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В частности, он автоматически был продлен на один год.

Система предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой. Цель механизма заключается в уменьшении давления на национальную систему убежища и позволить беженцам пользоваться гармонизированными правами по всему ЕС. В частности права включают:

  • проживание;
  • доступ к рынку труда и жилья;
  • медицинская помощь;
  • социальная помощь;
  • доступ к образованию для детей.

"После сегодняшней политической договоренности Совет должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как состоится юридическая проверка и перевод документа на все языки ЕС", - добавляет пресс-служба.

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