Совет ЕС согласовал продление временной защиты для беженцев из Украины: сроки
Совет Европейского союза согласился продлить временную защиту украинских беженцев с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.
"С целью обеспечения определенности для более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года", - пишет пресс-служба.
Что такое временная защита
Механизм был активирован 4 марта 2022 года, через несколько дней с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В частности, он автоматически был продлен на один год.
Система предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой. Цель механизма заключается в уменьшении давления на национальную систему убежища и позволить беженцам пользоваться гармонизированными правами по всему ЕС. В частности права включают:
- проживание;
- доступ к рынку труда и жилья;
- медицинская помощь;
- социальная помощь;
- доступ к образованию для детей.
"После сегодняшней политической договоренности Совет должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как состоится юридическая проверка и перевод документа на все языки ЕС", - добавляет пресс-служба.
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