Рада ЄС дала "зелене світло" першому траншу в рамках кредиту для України

Київ отримає близько 4,2 мільярда євро після того, як Європейська Рада схвалила першу регулярну виплату грантів і кредитів в рамках Фонду ЄС для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.
Цей фонд спрямований на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державної адміністрації.
Сьогоднішнє рішення Ради підтвердило, що Україна виконала необхідні умови та реалізувала реформи, передбачені програмою Ukraine Facility для отримання цих коштів.
Реформи охоплюють ключові сфери, такі як управління державними фінансами, державними підприємствами, бізнес-середовищем, енергетикою та розмінуванням територій. Рада також наголосила на важливості своєчасного виділення коштів у зв’язку зі складною фіскальною ситуацією в Україні.
Ukraine Facility визначає наміри країни щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до Європейського Союзу протягом наступних чотирьох років.
У травні 2024 року Рада ЄС уже визнала, що план України відповідає попереднім умовам для отримання підтримки до 50 мільярдів євро в рамках Фонду для України.
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає підтримку України від ЄС на суму 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік. У червні того ж року було укладено кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом у рамках цієї програми.
17 липня Європейська комісія схвалила надання Україні траншу в 4,2 мільярда євро в межах Ukraine Facility. Після цього рішення Рада ЄС, загальний обсяг фінансування України в рамках програми досягне 12 мільярдів євро.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує отримання цього траншу у вересні 2024 року. Він також зазначив, що Київ успішно виконав індикатори для другого кварталу 2024 року в рамках програми Ukraine Facility.
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