Совет ЕС дал "зеленый свет" первому траншу в рамках кредита для Украины

Этот фонд направлен на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственной администрации.

Сегодняшнее решение Совета подтвердило, что Украина выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.

Реформы охватывают ключевые сферы, такие как управление государственными финансами, государственными предприятиями, бизнес-средой, энергетикой и разминированием территорий. Совет также подчеркнул важность своевременного выделения средств в связи со сложной фискальной ситуацией в Украине.

Ukraine Facility определяет намерения страны по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в Европейский Союз в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет ЕС уже признал, что план Украины соответствует предварительным условиям для получения поддержки до 50 миллиардов евро в рамках Фонда для Украины.