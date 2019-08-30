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У Раду за два дні подали понад 120 законодавчих ініціатив

Новини » Політика    30.08.2019 - 14:34
У Раду за два дні подали понад 120 законодавчих ініціатив
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зеленський у перший день роботи Ради зареєстрував 26 законопроєктів

Президент Володимир Зеленський та народні депутати парламенту 9-го скликання за два дні зареєстрували понад 120 проєктів законів і постанов. Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Зеленський у перший день роботи Ради зареєстрував 26 законопроєктів і проєктів постанов. Всі інші законопроекти були зареєстровані народними депутатами. Більшість зареєстрованих проектів стосується організаційних і кадрових питань щодо початку роботи ВР нинішнього скликання та нового Кабінету міністрів, які вже ухвалені.

Також є законопроекти про внесення змін до законів "Про публічні закупівлі", "Про приватизацію державного і комунального майна", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг; щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

РБК-Україна писало, глава парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна рада доручила комітетам терміново розглянути законопроекти, внесені президентом України Володимиром Зеленським до парламенту.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

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