Рада дозволила звільняти від покарання за дезертирство в разі повернення до частини

"Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. При чому можна повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира", - написав депутат.

Згідно з законом, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби), 408 (Дезертирство), може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

Для цього потрібно, щоб військовий до закінчення досудового розслідування добровільно заявив слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження служби.

Механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром (начальником) військової частини (установи) письмової згоди на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем.

Обґрунтування документа

Як зазначають автори проекту №11322, згідно статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407, та 7 306 проваджень за статтею 408. Загалом у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Водночас у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 Кримінального кодексу України та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.