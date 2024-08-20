UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада дозволила звільняти від покарання за дезертирство в разі повернення до частини

Фото: Рада дозволила звільняти від покарання за дезертирство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

"Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. При чому можна повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира", - написав депутат.

Згідно з законом, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби), 408 (Дезертирство), може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

Для цього потрібно, щоб військовий до закінчення досудового розслідування добровільно заявив слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження служби.

Механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром (начальником) військової частини (установи) письмової згоди на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем.

Обґрунтування документа

Як зазначають автори проекту №11322, згідно статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407, та 7 306 проваджень за статтею 408. Загалом у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Водночас у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 Кримінального кодексу України та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.

 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який надає цивільним особам використовувати трофейну вогнепальну зброю для захисту від збройної агресії РФ за умови, що така зброя буде задекларована.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВерховна рада