Рада разрешила освобождать от наказания за дезертирство в случае возвращения в часть

"Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. При этом можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира", - написал депутат.

Согласно закону, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (Дезертирство), может быть освобождено от уголовной ответственности.

Для этого нужно, чтобы военный до окончания досудебного расследования добровольно заявил следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продления службы.

Механизм освобождения от уголовной ответственности военнослужащих возможен только при предоставлении командиром (начальником) воинской части (учреждения) письменного согласия на продолжение прохождения военной службы таким военнослужащим.

Обоснование документа

Как отмечают авторы проекта № 11322, согласно статистическим данным, только в течение января-апреля 2024 года зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407, и 7 306 производств по статье 408. Всего в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тыс. уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

В то же время, в действующем уголовном законодательстве отсутствуют правовые основания для возможности освобождения во время действия военного положения военнослужащих ВСУ от уголовной ответственности за впервые совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 407, 408 Уголовного кодекса Украины и при условии их искреннего раскаяния и желания вернуться к ним.