Рада должна внести изменения в законопроект о ГБР, - Труба

В частности, нужно изменить сложную процедуру отбора среднего звена бюро

Верховная рада Украины (ВРУ) должна внести поправки к законопроекту "О Государственном бюро расследований", которые должны исправить проблему усложненной процедуры отбора среднего звена работников, а также вопросы подследственности субъектов бюро. Об этом сообщил председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент "РБК-Украина".

По его словам, есть различия между законом о ГБР и законом о КПК относительно субъектов, которые подследственны бюро.

"Этого не должно быть. В законе предусмотрено, что оперативно-розыскную деятельность осуществляют два структурных подразделения, которые будут сформированы в ГБР. Это подразделение внутренней безопасности и подразделение обеспечения личной безопасности. Это значит, что досудебное расследование уголовных производств не будет полноценным. Ведь оперативные работники, которые должны выполнять свои функции не смогут в полной мере помогать следователю в ходе расследования производств", - заявил Труба.

Он также подчеркнул, что решению проблемы поможет ГБР быстрее начать работу.

"Кроме того, нужно изменить сложную процедуру отбора среднего звена ГБР. Для того, чтобы устранить эти проблемы, необходимо внести изменения в закон о ГБР и другие законодательные акты. Рано или поздно, Рада обязана это сделать", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований должно заработать с сентября 2018 года.