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ДБР запрацює у вересні 2018 року, - Труба

НовиниПолітика    14.06.2018 - 12:10
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Також ДБР буде розслідувати кримінальні провадження у сфері військових злочинів

Державне бюро розслідувань (ДБР) має запрацювати з вересня 2018 року. Про це повідомив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

"З листопада 2017 року ми почали збирати по деталях механізм ДБР для того, щоб в вересні розпочати свою роботу", - заявив Труба.

За його словами ДБР буде розслідувати всі кримінальні провадження стосовно високопосадовців та суддів. Виключенням будуть провадження, які будуть розслідуватись працівниками НАБУ.

"Також ДБР буде розслідувати кримінальні провадження у сфері військових злочинів", - додав він.

За його словами, наразі тривають конкурси до ДБР.

"Сьогодні в Державному бюро розслідувань тривають конкурси на 701 посаду для того, щоб в вересні ми з професійним колективом розпочали роботу. Ніхто ніколи нічого схожого в таких обсягах не робив. Проте, звичайно є і певні проблеми, вирішення яких найближчим часом допоможе більш ефективно і швидко запрацювати ДБР", - заявив Труба.

Нагадаємо, 7 червня Труба повідомив, що офіс Ради Європи в Україні допомагатиме у формуванні ДБР.

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Теги публікації: Госбюро расследований, трубопровод, преступления  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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