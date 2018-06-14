Рада має внести зміни до законопроекту про ДБР, - Труба

Зокрема, потрібно змінити складну процедуру добору середньої ланки бюро

Верховна рада України (ВРУ) має внести поправки до законопроекту "Про Державне бюро розслідувань", які мають виправити проблему ускладненої процедури добору середньої ланки працівників, а також питання підслідності суб'єктів бюро. Про це повідомив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент "РБК-Україна".

За його словами, є відмінності між законом про ДБР і законом про КПК щодо суб'єктів, які підслідні бюро.

"Цього не повинно бути. В законі передбачено, що оперативно-розшукову діяльність здійснюють два структурних підрозділи, які будуть сформовані в ДБР. Це підрозділ внутрішньої безпеки та підрозділ забезпечення особистої безпеки. Це означає, що досудове розслідування кримінальних проваджень не буде повноцінним. Адже оперативні працівники, які повинні виконувати свої функції не зможуть у повній мірі допомагати слідчому під час розслідування проваджень", - заявив Труба.

Він також наголосив, що вирішення проблеми допоможе ДБР швидше розпочати роботу.

"Окрім того, потрібно змінити складну процедуру добору середньої ланки ДБР. Для того, щоб усунути ці проблеми, необхідно внести зміни в закон про ДБР та інші законодавчі акти. Рано чи пізно, Рада зобов'язана це зробити", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань має запрацювати з вересня 2018 року.