Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада має внести зміни до законопроекту про ДБР, - Труба

НовиниПолітика    14.06.2018 - 14:41
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Зокрема, потрібно змінити складну процедуру добору середньої ланки бюро

Верховна рада України (ВРУ) має внести поправки до законопроекту "Про Державне бюро розслідувань", які мають виправити проблему ускладненої процедури добору середньої ланки працівників, а також питання підслідності суб'єктів бюро. Про це повідомив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент "РБК-Україна".

За його словами, є відмінності між законом про ДБР  і законом про КПК щодо суб'єктів, які підслідні бюро.

"Цього не повинно бути. В законі передбачено, що оперативно-розшукову діяльність здійснюють два структурних підрозділи, які будуть сформовані в ДБР. Це підрозділ внутрішньої безпеки та підрозділ забезпечення особистої безпеки. Це означає, що досудове розслідування кримінальних проваджень не буде повноцінним. Адже оперативні працівники, які повинні виконувати свої функції не зможуть у повній мірі допомагати слідчому під час розслідування проваджень", - заявив Труба.

Він також наголосив, що вирішення проблеми допоможе ДБР швидше розпочати роботу.

"Окрім того, потрібно змінити складну процедуру добору середньої ланки ДБР. Для того, щоб усунути ці проблеми, необхідно внести зміни в закон про ДБР та інші законодавчі акти. Рано чи пізно, Рада зобов'язана це зробити", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань має запрацювати з вересня 2018 року.

Для України важлива міжпарламентська співпраця з Великобританією, - Парубій ДБР запрацює у вересні 2018 року, - Труба
Теги публікації: Верховна Рада, Закон, трубопровод  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся