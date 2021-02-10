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Рада должна стимулировать развитие промышленности, а не лоббировать интересы олигархов, - Гетманцев

Автор: РБК-Украина

Депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя принятие ВР закона о снижении НДС для отдельных производителей аграрного сырья, который до сих пор не подписал президент.

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"Мы не должны предоставлять льготы сырьевой отрасли. Наоборот, мы должны брать деньги сырьевиков и направлять на развитие промышленности, в том числе и сельхозпереработки, где создаются рабочие места, в отличие от выращивания сельхозкультур, что вскоре будет происходить без участия человека. Мы же продолжаем предоставлять льготы сырьевому бизнесу абсолютно непонятными решениями", - сказал Гетманцев.

По его словам, аграрная сырьевая отрасль является одной из сильнейших отраслей отечественной экономики, и продолжая ее стимулировать, власть строит сырьевую экономику.

"Скажите, почему эффективная ставка налогообложения на доход сельскохозяйственного производителя менее чем 1%, тогда как у промышленников более 2%? Мы действительно хотим завершить строительство сырьевой экономики? Нам для этого осталось недолго. У нас с 2010 до 2019 г. часть первичного сектора в структуре экспорта увеличилась с 15% до 34%. В то время как, например, в Польше 2%, в Турции 5%, Словакии 3%. Вы думаете, соседи делают ошибку, стимулируя промышленность?" - отметил Гетманцев.

Депутат также напомнил, что отечественные агрохолдинги всегда находили возможность пролоббировать принятие нужных им решений через парламент, и, по его мнению, ситуацию нужно кардинально менять.

"Украинский крупный бизнес, к сожалению, привык решать свои вопросы, скажем так, традиционно. Те решения, которые идут на пользу аграрным холдингам, всегда проходили на ура. Это уже традиция, возьмите любой госбюджет на любой год, всегда аграрные олигархи себе что-то выторговывали", - констатировал Гетманцев.

Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора (производителей сырья) с 20% до 14% (№3656), Рада приняла 17 декабря 2020 года. Закон передали президенту Владимиру Зеленскому, но он его до сих пор не подписал.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продовольствия для населения.

В свою очередь, Федерация работодателей украины призвала президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению пищевых продуктов для украинцев, а наоборот - к их удорожанию. К тому же разницы НДС между сырьем и готовой продукцией переложат на потребителей.

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Новости Украины Агропромышленный комплексНалогипромышленностьДаниил Гетманцев
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