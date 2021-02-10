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Рада повинна стимулювати розвиток промисловості, а не лобіювати інтереси олігархів, - Гетманцев

Автор: РБК-Україна

Депутати мають стимулювати не сировинну аграрну галузь, а розвиток промисловості.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи ухвалення ВР закону про зниження ПДВ для окремих виробників аграрної сировини, який досі не підписав президент.

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"Ми не повинні надавати пільги сировинній галузі. Навпаки, ми маємо брати гроші сировинників і направляти на розвиток промисловості, зокрема й сільгосппереробки, де створюються робочі місця, на відміну від вирощування сільгоспкультур, що незабаром буде відбуватися без участі людини. Ми ж продовжуємо надавати пільги сировинному бізнесу абсолютно незрозумілими рішеннями", - сказав Гетманцев.

За його словами, аграрна сировинна галузь є однією з найсильніших галузей вітчизняної економіки, і продовжуючи її стимулювати, влада будує сировинну економіку.

"Скажіть, чому ефективна ставка оподаткування на дохід сільськогосподарського виробника менш ніж 1%, тоді як у промисловців більш як 2%? Ми дійсно хочемо завершити будівництво сировинної економіки? Нам для цього залишилося недовго. У нас із 2010 до 2019 р. частина первинного сектора в структурі експорту збільшилася з 15% до 34%. У той час як, наприклад, у Польщі 2%, в Туреччині 5%, Словаччині 3%. Ви думаєте, сусіди роблять помилку, стимулюючи промисловість?" - зазначив Гетманцев.

Депутат також нагадав, що вітчизняні агрохолдинги завжди знаходили можливість пролобіювати ухвалення потрібних їм рішень через парламент, і, на його думку, ситуацію потрібно кардинально змінювати.

"Український великий бізнес, на жаль, звик розв'язувати свої питання, скажімо так, традиційно. Ті рішення, які йдуть на користь аграрним холдингам, завжди проходили на ура. Це вже традиція, візьміть будь-який держбюджет на будь-який рік, завжди аграрні олігархи собі щось виторговували", - констатував Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору (виробників сировини) із 20% до 14% (№3656), Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Закон передали президенту Володимиру Зеленському, але він його досі не підписав.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності харчів для населення.

Своєю чергою, Федерація роботодавців закликала президента ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв. Як заявив голова ФРУ Дмитро Олійник, цей закон спотворює конкуренцію на ринку, і призведе не до здешевлення харчових продуктів для українців, а навпаки - до їх подорожчання. До того ж різницю ПДВ між сировиною і готовою продукцією перекладуть на споживачів.

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Новини України Агропромышленный комплексПодаткипромышленностьДанило Гетманцев
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