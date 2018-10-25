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Рада должна решить проблему авто на еврономерах до конца года, - БПП

Новости » Политика    25.10.2018 - 12:39
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Доработанный проект вынесут на голосование в ближайшие недели

Верховная рада Украины должна решить проблему авто на еврономерах до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте Артура Герасимова.

По его словам, проблема так называемых "евроблях" рассматривается и с точки зрения статуса владельцев таких авто, и с точки зрения их идентификации в случае ДТП или уголовного правонарушения.

"На базе профильного комитета ведется системная работа по решению проблемы авто на европейских номерах. В ближайшие пленарные недели, максимум до конца этого года, законопроект будет вынесен на второе чтение в сессионный зал и проблема будет решена", - отметил Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года в Украину ввезли полмиллиона автомобилей на еврономерах.

Глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в комментарии РБК-Украина заявила, что парламент сможет рассмотреть законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах во втором чтении в ноябре.

 

Верховный суд признал законным пользование транзитным авто на еврономерах
Новости Украины Верховная Радаевробондырастаможка
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