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Рада має вирішити проблему авто на єврономерах до кінця року, - БПП

Новини » Політика    25.10.2018 - 12:39
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Доопрацьований проект винесуть на голосування найближчими тижнями

Верховна рада України має вирішити проблему авто на єврономерах до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в парламенті Артура Герасимова.

За його словами, проблема так званих "евроблях" розглядається з точки зору статусу власників таких авто, і з точки зору їх ідентифікації у разі ДТП або кримінального правопорушення.

"На базі профільного комітету ведеться системна робота щодо вирішення проблеми авто на європейських номерах. У найближчі пленарні тижні, максимум до кінця цього року, законопроект буде винесений на друге читання у сесійний зал і проблема буде вирішена", - зазначив Герасимов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2018 року в Україну ввезли півмільйона автомобілів на єврономерах.

Голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в коментарі РБК-Україна заявила, що парламент зможе розглянути законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах у другому читанні в листопаді.

 

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