Рада должна ратифицировать соглашение о получении 1 млрд евро от ЕС, - Луценко

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина)

Президентский законопроект о кредите от ЕС зарегистрирован в Раде еще месяц назад

На этой неделе парламентарии должны ратифицировать Соглашение о получении макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Україна.

"Президент просит парламент рассмотреть законопроект №6203 о ратификации Соглашения относительно получения макрофинансовой помощи ЕС в сумме 1 миллиарда евро. Такая макрофинансовая помощь говорит о поддержке ЕС реформ в Украине. Если мы на этой неделе поддержим эту сделку, я думаю, что Украина будет иметь и мощную финансовую поддержку", - заявила Луценко.

По ее словам, на этой неделе народные депутаты также должны рассмотреть ряд других законопроектов, представленным президентом.

В частности, Петр Порошенко призывает парламент в четверг рассмотреть законопроект №2665 об усовершенствовании электронной системы Prozorro.

Напомним, 4 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро.

Отметим, что 19 октября Комитет Верховной рады по вопросам европейской интеграции поддержал проект закона №0203 о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро.