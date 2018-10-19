Комітет ВР підтримує ратифікацію меморандуму про транш ЄС в 1 млрд євро

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Ратифікація дозволить здійснити необхідні кроки для набрання чинності для України даного меморандуму

Комітет Верховної ради з питань європейської інтеграції підтримує проект закону №0203 про ратифікацію кредитної угоди між Україною і Європейським союзом про залучення кредиту в розмірі 1 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Відповідне рішення було прийнято у ході засідання комітету 18 жовтня.

"У ході засідання члени комітету розглянули та підтримали проект закону №0203 про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком як фінансовим агентом позичальника та ЄС як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського союзу у сумі до 1 мільярда євро)", - сказано у повідомленні.

Так, прийняття документу дозволить здійснити необхідні кроки для набрання чинності для України даного меморандуму. Передбачається, що головним результатом виконання проекту закону буде набрання чинності для України вказаних договорів з ЄС і подальше отримання Україною додаткових кредитних ресурсів для підтримання стабільності її фінансово-економічної системи.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Петро Порошенко вніс до Ради проект закону про ратифікацію кредитної угоди між Україною і Європейським союзом про залучення кредиту в розмірі 1 млрд євро.

На сайті Ради зазначається, що президент визначив закон №0203 як невідкладний.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 вересня Україна і ЄС підписали меморандум і кредитну угоду щодо надання макрофінансової допомоги Євросоюзу на 1 млрд євро. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що програма макрофінансової допомоги Європейського союзу підтримає економічну стабілізацію України.