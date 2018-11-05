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Рада має ратифікувати угоду про отримання 1 млрд євро від ЄС, - Луценко

Новини » Політика    05.11.2018 - 12:59
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна)
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна)

Президентський законопроект про кредит від ЄС зареєстрований в Раді ще місяць тому

Цього тижня парламентарі мають ратифікувати Угоду про отримання макрофінансової допомоги від ЄС. Про це заявила представник президента України у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенко" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Президент просить парламент розглянути законопроект  №6203 про ратифікацію Угоди щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС в сумі 1 мільярда євро. Така макрофінансова допомога говорить про підтримку ЄС реформ в Україні. Якщо ми цього тижня підтримаємо цю угоду, я думаю, що Україна буде мати і потужну фінансову підтримку", - заявила Луценко.

За її словами, цього тижні народні депутати також мають розглянути низку інших законопроектів, поданим президентом.

Зокрема, Петро Порошенко закликає  парламент у четвер розглянути  законопроект №2665 про удосконалення електронної системи  Prozorro.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Петро Порошенко вніс до Ради проект закону про ратифікацію кредитної угоди між Україною і Європейським союзом про залучення кредиту в розмірі 1 млрд євро.

Відзначимо, що 19 жовтня Комітет Верховної ради з питань європейської інтеграції підтримав проект закону №0203 про ратифікацію кредитної угоди між Україною і Європейським союзом про залучення кредиту в розмірі 1 млрд євро.

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