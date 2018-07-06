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Рада должна проголосовать за экономический пакет законопроектов Кабмина до конца года, - Гройсман

НовостиПолитика    06.07.2018 - 13:05
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Нардепы должны принять еще 26 законопроектов из экономического пакета

Верховная рада Украины должна принять еще 26 законопроектов из экономического пакета Кабинета министров Украины до конца 2018 года. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Из экономического пакета законопроектов правительства уже было принято 9 из 35, я надеюсь, что до конца года мы завершим голосование за этот пакет на 100%. Принятие этих законопроектов напрямую связано с ростом экономики Украины", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что приоритетным вопросом в Верховной раде на следующей пленарной неделе должен быть закон о создании индустриальных парков. Гройсман призвал нардепов поддержать проект закона во вторник.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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