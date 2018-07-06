Гройсман просит ВР принять закон об индустриальных парках 10 июля

Принятие закона необходимо для создания механизмов привлечения дополнительных инвестиций

Приоритетным вопросом в Верховной раде на следующей пленарной неделе должен быть закон о создании индустриальных парков. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Отдельно хочу сказать, что я поддерживаю закон о создании индустриальных парков в Украине. Сегодня я призываю коллег по парламенту тоже его поддержать. Даже на следующей неделе, если это возможно, например, во вторник. Я не знаю, как вы будете работать, но я бы этот вопрос взял в приоритет и решал для того, чтобы создать механизмы для привлечения дополнительных инвестиций. Но уже и элементы индустриальных парков работают", - сообщил Гройсман.

Напомним, ранее налоговый комитет Верховной рады поддержал поправки к законопроектам об индустриальных парках.