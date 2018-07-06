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Рада має проголосувати за економічний пакет законопроектів Кабміну до кінця року, - Гройсман

НовиниПолітика    06.07.2018 - 13:05
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Нардепи мають ухвалити ще 26 законопроектів з економічного пакету

Верховна рада України має ухвалити ще 26 законопроектів з економічного пакету Кабінету міністрів України до кінця 2018 року. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"З економічного пакету законопроектів уряду вже було ухвалено 9 з 35, я сподіваюсь, що до кінця року ми завершимо голосування за цей пакет на 100%. Ухвалення цих законопроектів напряму пов'язане зі зростанням економіки України", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр заявив, що пріоритетним питанням у Верховній раді на наступному пленарному тижні повинен бути закон про створення індустріальних парків. Гройсман закликав нардепів підтримати проект закону у вівторок.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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