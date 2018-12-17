Рада має ухвалити закони про військову поліцію, - нардеп

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами Геращенко, про ухвалення цих законів просять військовослужбовці

Цього тижня Верховна рада має проголосувати за низку законопроектів оборонного сектору. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи мають проголосувати закон щодо здійснення закупівель продукції в оборонному секторі.

"Ми маємо на цьому тижні проголосувати закони про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції в оборонному секторі", - заявила Геращенко.

Вона наголосила, що про ухвалення цих законопроектів просять військовослужбовці.

"Нам дуже потрібно прийняти закон про військову поліцію, про військових капеланів", - додала перший замголови Ради.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Андрій Парубій анонсував, що на цьому пленарному тижні парламент розгляне питання національної безпеки, паливно-енергетичного комплексу та аграрної політики.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань охорони здоров'я звернеться до Кабінету міністрів України з напрацювання нового документа, який регламентуватиме щеплення військовослужбовців.