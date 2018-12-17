ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада має ухвалити закони про військову поліцію, - нардеп

Новини » Політика    17.12.2018 - 12:32
Рада має ухвалити закони про військову поліцію, - нардеп
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами Геращенко, про ухвалення цих законів просять військовослужбовці

Цього тижня Верховна рада має проголосувати за низку законопроектів оборонного сектору. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи мають проголосувати закон щодо здійснення закупівель продукції в оборонному секторі.

"Ми маємо на цьому тижні проголосувати закони про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції в оборонному секторі", - заявила Геращенко.

Вона наголосила, що про ухвалення цих законопроектів просять військовослужбовці.

"Нам дуже потрібно прийняти закон про військову поліцію, про військових капеланів", - додала перший замголови Ради.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Андрій Парубій анонсував, що на цьому пленарному тижні парламент розгляне питання національної безпеки, паливно-енергетичного комплексу та аграрної політики.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань охорони здоров'я звернеться до Кабінету міністрів України з напрацювання нового документа, який регламентуватиме щеплення військовослужбовців.

Рада розгляне безпекові законопроекти цього тижня, - Парубій Парубій запросив патріарха Варфоломія виступити у Раді
Новини України Ірина ГеращенкополицияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся