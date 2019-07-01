Рада должна принять шаги в ответ на действия ПАСЕ, - посол Украины в СЕ

Фото: Дмитрий Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

Кулеба назвал возвращение РФ в ПАСЕ ударом по Украине

Верховная рада должна отреагировать на возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил постоянный представитель Украины в СЕ Дмитрий Кулеба в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, возвращение РФ в ПАСЕ - удар не по нардепам, а по стране.

"История СЕ для нас делится на 24 июня и все, что началось с часу ночи 25 июня, когда было принято это решение. Это был удар не по парламентариям, это был удар по стране. Поэтому я призываю, если парламент примет шаги", - заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина имеет политическое право принимать решения, которые не учитывают интересы ПАСЕ.

"Совет Европы полностью проигнорировал наши интересы в вопросе возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Я считаю, что Украина должна ответить жестко, разумно и взвешенно. Мы имеем полное моральное и политическое право принимать решения, которые не учитывают интересы Совета Европы", - добавил он.

По мнению посла, несмотря на возвращение делегации РФ в ПАСЕ, украинская делегация должна оставаться членом ассамблеи.

"Моя личная позиция заключается в том, что мы должны остаться полноценными членами, участниками процессов изнутри. ПАСЕ годами оценивает преданность Украины демократическим принципам. А сейчас мы имеем ситуацию, когда сама ПАСЕ отступила от приверженности демократическим принципам", - заявил он.

Напомним, ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами. Так, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин предложил отозвать приглашение ассамблеи на внеочередные выборы в Верховную раду Украины.

Как писало РБК-Украина, комитет по иностранным делам Верховной рады поддержал решение о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии.