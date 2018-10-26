Рада має прийняти закон для перейменування УПЦ Московського патріархату, - Зоря

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

У Київському патріархаті вказують на необхідність відповідного закону

Верховна рада має прийняти законопроект, який зобов'яже Українську православну церкву (УПЦ) Московського патріархату змінити свою офіційну назву на Російську православну церкву. Про це на прес-конференції заявив єпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цей законопроект вже був розглянутий профільним парламентським комітетом. Більш того, документ рекомендовано до голосування.

"У Верховній раді вже другий рік знаходиться на розгляді законопроект № 5309, який зобов'язує релігійні організації з центрами в Росії у своій повній офіційній назві відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є", - зазначив Зоря.

Він також підкреслив, що Українська православна церква Московського патріархату, згідно з уставом має виконувати розпорядження РПЦ.

"Те, що Москва стурбована цим законопроектом, підтверджується тим, що в грудні минулого року Архієрейський собор РПЦ ухвалив постанову про зміну статуту і вписав, що центр митрополії Московського патріархату в Україні знаходиться в Києві. Вони думають, що якщо вони написали в статуті, що центр знаходиться в Києві, то українці цьому повірять. Але в законопроекті все прописано", - додав він.

Нагадаємо, УАПЦ вимагає узгодити назву, статут і модель помісної церкви до проведення об'єднавчого собору.

Як зазначив Євстратій Зоря, єдина автокефальна церква в Україні буде називатися Українською православною церквою.