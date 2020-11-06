Рада должна обновить закон о НКРЭКУ после решения КСУ о нелегитимности комиссии, - нардеп

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

После признания судом неконституционными указов президента о назначении членов НКРЭКУ, Верховная рада должна безотлагательно привести закон о НКРЭКУ в соответствии с требованиями конституции.

Об этом во время выступления в Верховной раде сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Я думаю, что в ближайшее время общество поймет, что это за орган и поймет, что сегодня этот орган не является легитимным, и мы, депутаты, будем должны быстро привести нормы закона в соответствие с Конституцией", - отметил Кучеренко.

Он добавил, что президент вышел за рамки предусмотренных конституцией полномочий при назначении членов комиссии. Более того, были допущены ряд других грубых нарушений законодательства, в связи с чем весь состав регулятора нелегитимный.

По словам нардепа, КС должен безотлагательно дать оценку указам президента о назначении членов НКРЭКУ, которые доказали энергетическую и коммунальную отрасль до банкротства.

"Это представление готовилась давно, еще до начала этого кризиса в работе КС. Мы понимаем, что это представление рассматривается не в один день, но мы надеемся, что КС выполнит свой долг и даст ответ общество", - сообщил Кучеренко.

Напомним, 4 ноября 50 народных депутатов из почти всех парламентских фракций и групп обратились в Конституционный суд относительно признания неконституционными указы президента о назначении членов НКРЭКУ.

Как известно, большинство членов НКРЭКУ были предназначены президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2019 года.

В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который до марта 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за его семейного энергетического бизнеса.