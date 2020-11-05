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КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Киев, Четверг 05 ноября 2020 11:41
КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

50 народных депутатов направили в Конституционный суд Украины обращение о признании неконституционными приказов президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины.

Согласно копии конституционного обращения, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент вышел за пределы конституционных полномочий.

Также подписанты обращение просят признать неконституционными две нормы переходных положения закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов регулятора.

Депутаты попросили КС определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, что сложилась на энергорынке.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за его семейного энергетического бизнеса.

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