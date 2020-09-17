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Рада должна изменить законодательство о НАБУ, - Арахамия

Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада должна изменить законодательство о Национальном антикоррупционном бюро. Конституционный суд признал закон о НАБУ частично неконституционным.

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Об этом он заявил перед заседанием Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, КСУ признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.

"Рада должна как-то реагировать. Рада должна сейчас реагировать одним образом - Рада должна изменить законодательство о НАБУ, таким образом, чтобы оно соответствовало НАБУ", - сказал Арахамия.

Напомним, Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а его решение на должности являются законными.

Тем временем, Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее.

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