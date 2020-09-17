Рада повинна змінити законодавство про НАБУ, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада повинна змінити законодавство про Національне антикорупційне бюро. Конституційний суд визнав закон про НАБУ частково не неконституційним.

Про це він заявив перед засіданням Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, КСУ визнав не відповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ.

"Рада має якось реагувати. Рада має зараз реагувати одним чином - Рада повинна змінювати законодавство про НАБУ, таким чином, щоб воно відповідало НАБУ", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а його рішення на посади є законними.

Тим часом, Володимир Зеленський просить Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс Генерального прокурора працювати продуктивніше.