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Рада повинна змінити законодавство про НАБУ, - Арахамія

Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада повинна змінити законодавство про Національне антикорупційне бюро. Конституційний суд визнав закон про НАБУ частково не неконституційним.

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Про це він заявив перед засіданням Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, КСУ визнав не відповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ.

"Рада має якось реагувати. Рада має зараз реагувати одним чином - Рада повинна змінювати законодавство про НАБУ, таким чином, щоб воно відповідало НАБУ", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а його рішення на посади є законними.

Тим часом, Володимир Зеленський просить Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс Генерального прокурора працювати продуктивніше.

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Новини України НАБУДавид Арахамія