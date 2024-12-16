Рада директорів МВФ розгляне питання про транш Україні

За результатами розгляду має бути ухвалено рішення про виділення Україні траншу на 1,1 млрд доларів.

Раніше місія МВФ і влада України досягли угоди з цього питання. Тому засідання виконавчого органу фонду багато в чому є формальністю.

У березні Україна отримала на 900 млн доларів, у липні 2,2 млрд доларів, у жовтні 1,1 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року сягнула 4,2 млрд доларів.

Нагадаємо, угоду України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів було схвалено в березні 2023 року. За програмою вже отримано шість траншів загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів.

МВФ у меморандумі за жовтень змінив прогноз тривалості війни в Україні та допомоги Києву від партнерів. Фонд очікує, що в базовому сценарії війна закінчиться наприкінці 2025 року, а Україні протягом 2023-2027 років буде потрібно 151,4 млрд доларів.

У зв'язку з цим МВФ збільшив фінансування України на 2025 рік. Раніше МВФ планував у 2025 році виділити Україні 1,835 млрд доларів двома траншами по 917,5 млн доларів (за поточним курсом долара до SDR) - у березні та серпні.

Наразі планується виділити 2,712 млрд доларів чотирма траншами: у березні 917,5 млн доларів, червні - 809,6 млн, серпні - 539,8 млн, та грудні - 445,3 млн доларів.