Рада директорів МВФ планує схвалити нову програму з Україною 31 березня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила питання про схвалення програми розширеного фінансування з Україною до порядку денного на 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ .

На порядку денному стоїть "запит на розширену угоду в рамках механізму розширеного фінансування та огляд моніторингової програми за участю Ради".

Нагадаємо, минулого тижня було досягнуто домовленості з МВФ на робочому рівні за новою чотирирічною програмою фінансування України на 15,6 млрд доларів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма МВФ з Україною може бути затверджена вже за кілька тижнів.

Програму затверджує Рада директорів МВФ.

Кабінет міністрів 24 березня схвалив проект листа про наміри уряду та Національного банку України Міжнародному валютному фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику підписують президент, глава уряду, голова НБУ та міністр фінансів. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.