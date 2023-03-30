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Совет директоров МВФ планирует одобрить новую программу с Украиной 31 марта

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Украина, Четверг 30 марта 2023 12:14
Совет директоров МВФ планирует одобрить новую программу с Украиной 31 марта Фото: МВФ одобрит новую программу с Украиной 31 марта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фото: МВФ одобрит новую Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил вопрос об одобрении программы расширенного финансирования с Украиной в повестку дня на 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

В повестке стоит "запрос на расширенное соглашение в рамках механизма расширенного финансирования и обзор мониторинговой программы с участием Совета".

Совет директоров МВФ планирует одобрить новую программу с Украиной 31 марта

Напомним, на прошлой неделе была достигнута договоренность с МВФ на рабочем уровне по новой четырехлетней программе финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа МВФ с Украиной может быть утверждена уже через несколько недель.

Программу утверждает Совет директоров МВФ.

Кабинет министров 24 марта одобрил проект письма о намерениях правительства и Национального банка Украины Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике подписывают президент, глава правительства, глава НБУ и министр финансов. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

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