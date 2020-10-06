Рада может в декабре продлить особый статус Донбасса, - Разумков

Верховная рада Украины ближе к концу года может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В декабре истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала 112.

При этом он отметил, что альтернативных законопроектов по вопросу Донбасса Рада не рассматривала.

"Если не будет предложено других инициатив от народных депутатов, от президента об урегулировании аспектов управления частью Донецкой и Луганской области, то скорее всего, будет приниматься решение о продлении действия этого закона", - заявил он.

Отметим, 6 сентября 2014 года Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, который на рассмотрение парламента внес пятый президент Петр Порошенко. Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие продлевали.



Напомним, в августе украинская сторона в ТКГ предложила заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".

Кроме того, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, Украина эти изменения в конституцию вносить не будет.