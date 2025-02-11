Рада дала старт добудові Хмельницької АЕС

Верховна Рада дозволила державній компанії "Енергоатом" придбати у Болгарії дві реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які вже готові на 80% та 25% кожен.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

За відповідне рішення поголосувало 261 депутат з 226 необхідних. Законом також передбачено, що уряд незабаром актуалізує детальніший кошторис будівництва. Після цього Рада повторно розгляне урядовий проект закону про остаточний дозвіл на добудову АЕС. Нагадаємо, два енергоблоки на Хмельницькій АЕС матимуть номінальну потужність 2,2 ГВт. Через високу ступінь готовності, тривалість робіт для підключення енергоблоку №3 оцінюється в 3 роки. По енергоблоку №4 роботи відбуватимуться паралельно. За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", понад 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС.