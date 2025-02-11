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Рада дала старт достройке Хмельницкой АЭС

Вторник 11 февраля 2025 14:04
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Рада дала старт достройке Хмельницкой АЭС Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная Рада разрешила государственной компании "Энергоатом" приобрести у Болгарии две реакторные установки, необходимые для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые уже готовы на 80% и 25% каждый.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

За соответствующее решение проголосовало 261 депутат из 226 необходимых.

Законом также предусмотрено, что правительство вскоре актуализирует более подробную смету строительства.

После этого Рада повторно рассмотрит правительственный проект закона об окончательном разрешении на достройку АЭС.

Напомним, два энергоблока на Хмельницкой АЭС будут иметь номинальную мощность 2,2 ГВт.

Из-за высокой степени готовности, продолжительность работ для подключения энергоблока №3 оценивается в 3 года. По энергоблоку №4 работы будут происходить параллельно.

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", более 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС.

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Хмельницкая АЭС Верховная рада
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