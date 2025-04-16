Рада дасть СБУ нові повноваження: чим займатиметься спецслужба

У пояснювальній записці йдеться, що зміни потрібні для врегулювання питань, якими займається СБУ, і для адаптації цих правил до умов воєнного стану.

Наразі, згідно із законом про Кабмін, право вносити проекти рішень на розгляд уряду мають лише визначені органи: секретаріат Кабміну, міністерства, центральні органи виконавчої влади (крім тих, діяльність яких координується через конкретного члена уряду), державні колегіальні органи та місцеві держадміністрації.

Служба безпеки України не входить до цього переліку, тому наразі не має права подавати такі проекти.

Зазначається, що прийняття сприятиме: