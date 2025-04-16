Рада даст СБУ новые полномочия: чем будет заниматься спецслужба

В пояснительной записке говорится, что изменения нужны для урегулирования вопросов, которыми занимается СБУ, и для адаптации этих правил к условиям военного положения.

Сейчас, согласно закону о Кабмине, право вносить проекты решений на рассмотрение правительства имеют только определенные органы: секретариат Кабмина, министерства, центральные органы исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых координируется через конкретного члена правительства), государственные коллегиальные органы и местные госадминистрации.

Служба безопасности Украины не входит в этот перечень, поэтому пока не имеет права подавать такие проекты.

Отмечается, что принятие будет способствовать: