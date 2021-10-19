Рада в четверг соберется на внеочередное заседание: какая повестка дня
Киев, Вторник 19 октября 2021 17:07
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, 19 октября, подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на этой неделе. Нардепы соберутся на внеочередное заседание в четверг, 21 октября.
На повестке дня внеочередного заседания парламента будет 14 вопросов.
Что рассмотрят нардепы:
законопроект 3680-д о внесении изменений в законы "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале";
законопроект 4507 об энергетической эффективности;
законопроект 4527 о внесении изменений в закон "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии";
законопроект 5464 о внесении изменений в закон "Об альтернативных видах топлива" касательно развития биометана;
законопроект 6055 о Нацкомиссии по вопросам регулирования электрокоммуникаций, радиочастот и предоставления почтовых услуг;
законопроект 4554 о внесении изменений в законодательные акты касательно детского питания;
законопроект 0075 о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом;
законопроект 0089 о ратификации соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом;
законопроект 0094 о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса;
законопроект 0108 о ратификации соглашения между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве;
законопроект 0111 о ратификации Соглашения между Кабмином и правительством Дании об оплате деятельности членам семей сотрудников дипучреждений;
законопроект 0113 о ратификации письма о внесении изменений №3 в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ;
законопроект 0120 о ратификации Соглашения о вкладе между Украиной и ЕБРР по поводу участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде;
законопроект 0123 о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и ЕБРР по Укрпочте.
Внеочередное заседание состоится после завершения очередного пленарного заседания парламента.