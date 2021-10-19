Рада у четвер збереться на позачергове засідання: який порядок денний
Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 17:07
Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук сьогодні, 19 жовтня, підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту цього тижня. Нардепи зберуться на позачергове засідання у четвер, 21 жовтня.
На порядку денному позачергового засідання парламенту буде 14 питань.
Що розглянуть нардепи:
законопроект 3680-д про внесення змін до законів "Про охорону прав на сорти рослин" та "Про насіння і садивний матеріал";
законопроект 4507 про енергетичну ефективність;
законопроект 4527 про внесення змін до закону "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії";
законопроект 5464 про внесення змін до закону "Про альтернативні види палива" щодо розвитку біометану;
законопроект 6055 про Нацкомісію з питань регулювання електрокомунікацій, радіочастот та надання поштових послуг;
законопроект 4554 про внесення змін до законодавчих актів щодо дитячого харчування;
законопроект 0075 про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом;
законопроект 0089 про ратифікацію угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;
законопроект 0094 про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу;
законопроект 0108 про ратифікацію угоди між Кабміном та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво;
законопроект 0111 про ратифікацію угоди між Кабміном та урядом Данії про оплату діяльності членам сімей співробітників дипустанов;
законопроект 0113 про ратифікацію Листа про внесення змін №3 до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ;
законопроект 0120 про ратифікацію угоди про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
законопроект 0123 про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та ЄБРР щодо Укрпошти.
Позачергове засідання відбудеться після завершення чергового пленарного засідання парламенту.