Рада в четверг рассмотрит закон о дипломатической службе, - нардеп

Президент, проанализировав законопроект, внес свои предложения

Народные депутаты планируют в четверг, 7 июня, рассмотреть во втором чтении законопроект "О дипломатической службе", который был ветирован президентом. Об этом в кулуарах Верховной рады сообщила представитель президента в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.



"Будет третий законопроект, который мы будем сегодня голосовать - это законопроект о дипломатической службе. Президент, проанализировав законопроект, внес свои два предложения. Эти предложения связаны с тем, чтобы не отходить от процедуры и от полномочий, которые определены Статьей 106 Конституции Украины", - заявила Луценко.



По ее словам, президент Украины настаивает на соблюдении конституционных норм.



"Это назначение президентом Украины чрезвычайных и полномочных послов. Поэтому предложил парламенту предложения, которые просит поддержать", - добавила она.



Напомним, Верховная рада в четверг рассмотрит три законопроекта, которые касаются создания антикоррупционного суда, избрания аудитора НАБУ от ВР и закона о "Дипломатической службе".