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Рада у четвер розгляне закон про дипломатичну службу, - нардеп

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:29
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

Президент, проаналізувавши законопроект, вніс свої пропозиції

Народні депутати планують у четвер, 7 червня, розглянути у другому читанні законопроект "Про дипломатичну службу", який було ветовано президентом. Про це у кулуарах Верховної ради повідомила представник президента у парламенті, народний депутата Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Буде третій законопроект, який ми будемо сьогодні голосувати - це законопроект про дипломатичну службу. Президент, проаналізувавши законопроект, вніс свої дві пропозиції. Ці пропозиції пов’язані з тим, щоб не відходити від процедури і від повноважень, які визначені 106 Статтею Конституції України", - заявила Луценко.

За її словами, президент України наполягає на дотриманні конституційних норм.

"Це призначення президентом України надзвичайних та повноважних послів. Тому запропонував парламентом пропозиції, які просить підтримати", - додала вона.

Нагадаємо, Верховна рада у четвер розгляне три законопроекти, які стосуються створення антикорупційного суду, обрання аудитора НАБУ від ВР та закону про "Дипломатичну службу".

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Теги публікації: Верховна Рада, дипломаты, дипломатические отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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