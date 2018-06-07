Рада у четвер розгляне закон про дипломатичну службу, - нардеп

Президент, проаналізувавши законопроект, вніс свої пропозиції

Народні депутати планують у четвер, 7 червня, розглянути у другому читанні законопроект "Про дипломатичну службу", який було ветовано президентом. Про це у кулуарах Верховної ради повідомила представник президента у парламенті, народний депутата Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.



"Буде третій законопроект, який ми будемо сьогодні голосувати - це законопроект про дипломатичну службу. Президент, проаналізувавши законопроект, вніс свої дві пропозиції. Ці пропозиції пов’язані з тим, щоб не відходити від процедури і від повноважень, які визначені 106 Статтею Конституції України", - заявила Луценко.



За її словами, президент України наполягає на дотриманні конституційних норм.



"Це призначення президентом України надзвичайних та повноважних послів. Тому запропонував парламентом пропозиції, які просить підтримати", - додала вона.



Нагадаємо, Верховна рада у четвер розгляне три законопроекти, які стосуються створення антикорупційного суду, обрання аудитора НАБУ від ВР та закону про "Дипломатичну службу".