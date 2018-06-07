Рада сегодня может принять закон об антикоррупционном суде

Кроме того, нардепы могут определить представителя Рады в комиссии по аудиту НАБУ

Верховная рада Украины на пленарном заседании 7 июня может принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Кроме того, в повестке дня значится определение кандидатуры от Верховной рады в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценке (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также нардепы могут ратифицировать соглашение с Францией об официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине; рассмотреть изменения в некоторые законы по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Рады Андрей Парубий проведет совещание с главами фракций по антикоррупционному суду. На совещании должны согласовать ключевую правку о праве вето совета международных экспертов.