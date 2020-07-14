Рада в четверг рассмотрит кадровые вопросы

В Верховной раде не видят необходимости делать дополнительные внеочередные заседания на этой неделе. Кадровые вопросы рассмотрят в пленарный четверг.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия под Верховной радой, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кадровые вопросы мы планируем сделать предварительно на четверг. И там будут все фамилии, кроме Нацбанка. Подержим это в секрете до утра четверга. Поэтому окончательно вопрос не решен. И еще нам нужно будет собрать фракцию и обсудить кандидатуру. Например, если это будет нардеп из нашей фракции, тогда я думаю обсуждения лишнее и все поддержат. Если это будет другой человек, будет обсуждение", - рассказал Арахамия.

Говоря о кандидатах на должность главы НБУ, депутат сказал: "я слышал фамилии Шевченко, Лавренюка, и женщины, которая там работает, и еще возможен народный депутат. Все могут быть, потому что это шорт-лист", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее он заявил, что 17 июля в Раде планируется голосование за назначение главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский еще не определился с кандидатом на главу НБУ.