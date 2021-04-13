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Рада в четверг может одобрить растаможку "евроблях" по-новому и снизить штрафы

Автор: Юлия Струк

Верховная рада уже в четверг, 15 апреля, может одобрить растаможку "евроблях" по новой процедуре и снизить штрафы. Это произойдет на внеочередном пленарном заседании.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Также вероятно, что мы рассмотрим во втором чтении пакет законопроектов, касающихся евроблях. Речь о двух законопроектах, которые фактически нормируют, каким образом можно легализовать и оплатить соответствующие суммы и штрафы за авто на европейских номерах, которые были ввезены до конца прошлого года", - сказала парламентарий.

По ее словам, речь идет о десятках тысяч автомобилей.

"Люди смогут оплатить штраф 8,5 тысячи гривен и также дополнительные пошлины и налоги, но в любом случае эта сумма не будет больше, чем тысяча евро, что значительно меньше, чем по действующему законодательству. Но это будет последний такой вариант решения вопроса евроблях, и в дальнейшем будем уже разрабатывать законопроекты, которые будут уже постепенно в течение нескольких лет уменьшать ввозную пошлину на иностранные автомобили", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде принять соответствующие законопроекты №№4643д-4644д во втором чтении.

Так, парламент принял соответствующие законопроекты в первом чтении в конце февраля.

РБК-Украина также писало о том, как быстро посчитать стоимость растаможивания авто по простой формуле.

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Новости Украины Верховная Радарастаможкаевробляхи
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