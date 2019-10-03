Рада не будет снижать ставки ЕСВ, - Гетманцев

Парламент не планирует снижать ставки единого социального взноса (ЕСВ) и нагрузку на фонд оплаты труда. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отвечая на вопрос, планирует ли парламент снижать ставки ЕСВ и нагрузки на фонд оплаты труда, Гетманцев заявил, что Рада не будет уменьшать платежи до уровня сервиса.

"Решать этот вопрос путем уменьшения платежа до уровня нашего сервиса - неправильно. Уровень сервиса нужно подтягивать", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" относительно представления единой отчетности по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, 23 сентября Зеленский подписал проект закона о введении единого счета для уплаты налогов. Данный закон вносит в Налоговый кодекс норму объединения отчетности по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.