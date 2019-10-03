В "Слузі народу" не переглядатимуть акциз на євробляхи

Фото: мітинг власників евроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прийняття закону було останнім компромісом

В "Слузі народу" не планують переглядати законопроект про скасування акцизу на ввезення автомобілів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев заявив, що президент України веде переговори з власниками авто на єврономерах. При цьому він зазначив, що особисто не буде подавати законопроект про скасування акцизу.

"Я точно не буду ініціювати питання перегляду ставок акцизу. Чи буде це робити президент, це, напевно, питання його переговорів з цією групою активістів", - сказав він.

Гетманцев наголосив, що прийняття законопроекту №1030 12 вересня було останнім компромісом. Відзначимо, в законопроекті передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Разом з тим, згідно з текстом законопроекту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки по 100% ставками акцизного збору.

"Не знаю, чи буде воно (рішення - ред.) взагалі. Тому що коли ми приймали цей закон, ми говорили про те, що це останній компроміс у цьому питанні", - сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що 12 вересня Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені авто на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи"ще на 3 місяці.