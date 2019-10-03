ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Слузі народу" не переглядатимуть акциз на євробляхи

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 09:52
В "Слузі народу" не переглядатимуть акциз на євробляхи
Фото: мітинг власників евроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прийняття закону було останнім компромісом

В "Слузі народу" не планують переглядати законопроект про скасування акцизу на ввезення автомобілів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев заявив, що президент України веде переговори з власниками авто на єврономерах. При цьому він зазначив, що особисто не буде подавати законопроект про скасування акцизу.

"Я точно не буду ініціювати питання перегляду ставок акцизу. Чи буде це робити президент, це, напевно, питання його переговорів з цією групою активістів", - сказав він.

Гетманцев наголосив, що прийняття законопроекту №1030 12 вересня було останнім компромісом. Відзначимо, в законопроекті передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Разом з тим, згідно з текстом законопроекту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки по 100% ставками акцизного збору.

"Не знаю, чи буде воно (рішення - ред.) взагалі. Тому що коли ми приймали цей закон, ми говорили про те, що це останній компроміс у цьому питанні", - сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що 12 вересня Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені авто на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи"ще на 3 місяці.

Кабмін заборонив штрафувати власників "євроблях" Глава Митниці запропонував фіксовану ціну за розмитнення старих "євроблях"
Новини України акцизрастаможкаевробляха
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся