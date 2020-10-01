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Рада будет настаивать на увеличении расходов в бюджете-2021 для реагирования на ЧС

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет настаивать на увеличении расходов для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации. Таким образом он прокомментировал масштабные пожары в Луганской области.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

"Верховная рада готова оперативно присоединиться к процессу решения ситуации в зоне бедствия и сделать все зависящее для преодоления последствий масштабных пожаров... Парламент во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год будет настаивать на необходимости увеличения расходов в секторе обороны и безопасности нашего государства для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации", - указано в сообщении.

Напомним, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Луганской области ликвидировали один из очагов пожаров. Потушили огонь между населенными пунктами Байдовка и Половинкино.

Как писало РБК-Украина, полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области.

Подчеркнем, глава МВД Арсен Аваков говорил, что для оперативного тушения масштабных пожаров не хватает технических возможностей.

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Новости Украины ЛуганскпожарВерховная РадаДмитрий Разумков